友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はインターン先でミスをした話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はファッション誌でインターンをしています。ある日社員の桜井さんに、荷物の発送を頼まれました。すると後日、社員の桜井さんから「送料がすごい値段になってる」と怒られた主人公。彼