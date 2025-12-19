いくつになっても性に貪欲でいたい。そう願ってしまう自分は、欲望に取り憑かれた人間なのだろうか……。そんな悩みに対して、煩悩を肯定し、「男女の性愛は菩薩の境地である」と説く僧侶がいる。元ソープ嬢という異色の経歴を持つ真言宗の尼僧・野寄覚令（のより・かくりょう）氏だ。煩悩との正しい向き合い方を野寄氏が説法する。【アザーカット】仏門に入ったのは先祖供養でたびたび耳にするお経が気になって仕方がなかったか