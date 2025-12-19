あなたは読めますか？突然ですが、「委嘱」という漢字読めますか？行政や学術、ビジネスの場でしばしば見かける言葉ですが、日常的な会話にはあまり登場しないため、読み方に自信がないという方もいるかもしれません。気になる正解は……「いしょく」でした！「委嘱」という言葉は、「特定の人に、一定の仕事や役務を委任して頼むこと」を意味します。特に公的な団体や組織が、専門知識を持つ外部の人に特定の業務を依頼する際によ