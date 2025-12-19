あなたは読めますか？突然ですが、「反物」という漢字読めますか？和服や呉服を扱うお店などではお馴染みの言葉ですが、普段あまり馴染みがないと、読み方を間違えてしまうかもしれません。気になる正解は……「たんもの」でした！「反物」とは、「和服一着分を仕立てるのに必要な長さと幅に織られた布」を意味します。生地の単位としても使われ、「反」が基本単位です。例えば、「この反物は手触りが良い」「お正月に着る着物の反