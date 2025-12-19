毎シーズン心をときめかせてくれるファンケルの限定メイクに、2026年春コレクションが登場します。テーマは「春の空のような、夢見る色合い」。淡く混じり合うカラーとやさしいツヤ感で、気負わず自然に春らしい表情を演出できるラインアップです。乾燥が気になる季節の変わり目にも寄り添う処方で、毎日のメイクが楽しみになる予感♡ 春の空を映す限定メイクコレクション 2026年春限定メイクは、淡い