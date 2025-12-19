寒い季節にぴったりの温活アイテム「ナイネン」の新作が登場しました。限定カラーのMocha色は、6型のアイテムが展開され、心と体を温めながらもスッキリしたデザインが特徴です。肩回りが楽で着脱しやすい「腹巻ホルターネックキャミソール」や、スタイルアップが期待できるロングカーディガンなど、どれもこだわり抜かれたアイテムばかり。冬の寒さから身を守りつつ、温活ライフを楽しんでください♡