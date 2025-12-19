政府の中央防災会議の作業部会（主査・増田寛也元総務相）は１９日、マグニチュード（Ｍ）７級の首都直下地震の被害想定を約１０年ぶりに見直し、報告書を公表した。死者は最大１万８０００人、建物の全壊・焼失は同約４０万棟で、耐震化や火災対策などが進んだことにより、２０１３年の前回想定より２〜３割減った。経済被害も約８３兆円と前回の約９５兆円より減少した。政府は前回想定（死者約２万３０００人、全壊・焼失約