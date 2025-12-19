日本の研究力向上を目的に国が10兆円規模の基金で支援する「国際卓越研究大学」の候補に東京科学大学が選ばれました。「国際卓越研究大学」は日本の研究力低下を受けて導入され、国が設立した10兆円規模の基金の運用益を活用して世界最高の研究水準を目指す大学を支援するものです。文部科学省は19日、「国際卓越研究大学」の候補に東京科学大学が選ばれたと発表しました。正式に認定されれば初年度の助成は百数十億円にのぼる見通