正月に無病長寿を願って飲む薬草酒「お屠蘇（とそ）」を作る際に使う「屠蘇散（とそさん）」を袋詰めにする作業が、18日に三重県鳥羽市で行われました。鳥羽市商工会議所では、鳥羽市の木として親しまれている日本原産の柑橘「やまとたちばな」の皮などを使ったお屠蘇で正月の宿泊客をもてなそうと、2008年から毎年、屠蘇散づくりを行っています。京都薬科大学の月岡淳子助教が、お屠蘇の歴史や配合する生薬について説明した後「や