深刻化する特殊詐欺の被害を防ぐため、通話しながらのATM操作を禁止する条例が18日、三重県松阪市議会で可決・成立しました。対象はすべての年齢で、松阪市によりますと、こうした内容の条例は全国で初めてとみられます。同様の条例は多気町と明和町でも成立しており、いずれも罰則は設けられていません。松阪市では、今年10月までに市内で発生した特殊詐欺事件の被害者の約7割が64歳以下で、20代や30代も含まれていたことから、全