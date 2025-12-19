年末年始やクリスマスにむけて出荷のピークを迎える三重県産いちごの出来栄えを競う、共進会が18日、津市で開かれました。今年の共進会には、県内各地から酸味が柔らかで上品な香りが特長の「かおり野」をはじめ、粒が大きく甘みが濃い「章姫」や三重県で開発された赤みが鮮やかで糖度が高い「うた乃」など5品種114点が出品されました。審査では三重県中央農業改良普及センターや農業研究所の職員らが形や香り、粒の大きさなどをひ