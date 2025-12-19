今年9月に発生した記録的な大雨で被害を受けた、三重県四日市市の地下駐車場に関し、18日に地下駐車場の管理運営などを行っていた民間会社・ディア四日市が破産手続開始の申し立てを行ったと明らかにしました。四日市市では、9月12日に発生した記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。大雨から約３カ月が過ぎた18日、駐車場の一部を所有するとともに駐車場の管