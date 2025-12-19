三重県多気町の国内最大級のリゾート施設「VISON」内に新たにガーデンショップがオープンするのを前に、18日に内覧会が開かれました。このガーデンショップ「グリーンデゴーウィズカーメンクンハウス」は、スイーツヴィレッジに新設されます。内覧会ではガーデンショップの運営を担う植木や果樹などを扱う石黒商店（桑名市）の石黒匡邦代表が「ヴィソンという食をテーマにした場所で出店できることを、大変光栄に思う。いまがスタ