2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスクープ記事ベスト10をお届けする。第1位は、高田馬場で動画配信者が刺殺された事件で、容疑者と被害者の女性とのLINEのやりとりを公開した記事だった（初公開日：2025年3月12日）。 【独占入手】「はあ、罰当たって欲しい」「あー借金問題でも人生でもいいから早く終わりたい」感情的な高野容疑者のLINE 東京都新宿区高田馬場の路上で3月11日、動画配信者「