2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスクープ記事ベスト10をお届けする。第3位は、2歳の娘を暴行し死亡させた両親が、子どもにどう接してきたのかを取材した記事だった（初公開日：2025年9月29日）。 〈画像〉「家族とのこの時間を誰にも邪魔されたくない」晴流容疑者が家族愛をテーマにたびたび投稿していた家族動画と妻とのラブラブ写真 和歌山市で２歳の娘に暴行を加え、治療などを受けさせず