2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスクープ記事ベスト10をお届けする。第8位は、生後3か月の娘を殺害した容疑者の女性の素顔に迫った記事だった（初公開日：2025年11月6日）。 〈画像〉生まれたばかりの小さな娘と手をつなぐ鈴木容疑者の投稿、画像には夫や家族への感謝のメッセージを添えていた 身長110センチの母親として話題になった車椅子の元キャバ嬢が、我が子を殺害--。警視庁北沢署は1