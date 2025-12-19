2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスクープ記事ベスト10をお届けする。第10位は、教員が生徒や女児の盗撮画像を共有し、逮捕者が続出している事件の5人目の容疑者について取材した記事だった（初公開日：2025年9月21日）。 全国各地の一部の教員がSNS上のグループチャットで、生徒らの性的な写真などを共有していた事件。愛知県警は9月18日、その変態教員グループメンバーの一人で