年末の交通安全県民運動の一環として、光陵高校（福岡県福津市）の生徒たちが市内のJR福間駅で啓発キャンペーンを行った。交通事故防止を呼びかけるチラシとともに、JAむなかたが配布物として提供したブロッコリーにかけて「自転車ヘルメットでケガを『ブロッ』ク、交通事故はもう『コリ』ゴリ」と、DJポリスや高校生がマイクを使って乗降客に呼びかけた。2023年4月に施行された改正道路交通法で、自転車利用者のヘルメット着