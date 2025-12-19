「中小受託取引適正化法（取適法）」に関するアンケート調査約20年ぶりに下請法を改正し、2026年1月1日、「中小受託取引適正化法（取適法）」が新しく施行される。長引く物価高で、中小企業の価格転嫁を定着させることが念頭にある。だが、法改正について、「影響精査済み」は4割強にとどまり、「精査していない」、「（法改正を）知らなかった」が合計57.1％に達し、施行が迫るなか、企業側の対策の遅れが浮き彫りになった。