今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ギンナン拾って茶碗蒸し作り♪』というのらずんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ギンナン(銀杏)と秋の山菜オールスター(？)採取パート0:03 料理パート1:34動画内で登場した生物：イチョウ(ギンナン)生きた化石とも呼ばれるイチョウは、2億年前から存在している植物です。その種子のギンナンは食べることができますが、外側の皮がとても臭いという特徴