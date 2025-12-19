残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回は、安定したドローボールを武器とする安田祐香の4Uのスイングをプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】左腕がピンと伸び続けているから手元と体の距離が変わらない！安田祐香の安定感抜群スイング◇アイアンとFWの中間