菅楓華が自身のインスタグラムを更新。「念願のゆうりさんとご飯いけました〜」と嬉しそうに記すと、吉田優利との2ショットを投稿した。【写真】大きなパエリアに思わずにっこり！ ディナーデートを楽しむ菅楓華&吉田優利「幸せすぎてあっという間でした」「ゆうりさんありがとうございました！！」と一緒に過ごせたことを喜んだ菅。実は吉田も数日前のJLPGAインスタグラムで「一緒にごはんに行きたい選手」として菅の名前をあ