最後はわずか1インチ差の決着だった。17日、第1回「Optumゴルフチャンネル・ゲームス」が米フロリダ州のトランプナショナル・ジュピターで行われた。≪写真≫かっこいい！シェフラー投入の新ドライバー世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）率いるキーガン・ブラッドリー（米国）、サム・バーンズ（米国）、ルーク・クラントン（米国）のチームと、ローリー・マキロイ（北アイルランド）率いるシェーン・ローリー（アイルラン