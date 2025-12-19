一世風靡（ふうび）したフォークロックバンド「たま」の元メンバーとして知られるミュージシャンの石川浩司（64）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。母が亡くなったことを報告した。石川は「本日朝、母逝去。91歳」と両親のツーショットをアップして報告。「ジョークと山登りが好きな人でした」と人柄をしのび、「ちょっと前に電話した時もマシンガントークでしたが、今月97歳の父がホームに入っちゃったことで安心しちゃった