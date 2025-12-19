SUPER EIGHT横山裕（44）が、18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自身の結婚できない理由の1つを明かした。お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）による事前のインタビューのVTRで、横山は自身のルーティーンとして「朝、10秒カウントする以内に起きないと死ぬと決めている」と言い、8キロ以上のランニング、筋トレ、サウナなどの毎朝のルーティーンを話した。スタジオでのトークで、横山は「