米MLSのバンクーバー・ホワイトキャップス（カナダ）は18日、GK高丘陽平（29）の契約を27年6月末まで延長したと発表した。23年に横浜Mから加入して以来、公式戦129試合に出場し、クラブ歴代4位となる35回の完封を記録している守護神は、今季も公式戦46試合に出場し、クラブ記録となる16回のクリーンシートを達成するなど活躍。MLS年間最優秀GK賞の最終候補の3人にも選ばれた。高丘はクラブの公式サイトで「ホワイトキャップ