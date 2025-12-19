【NEW ERA×「機動戦士ガンダム」コレクション】 2026年1月10日～ 販売開始予定 価格：2,750円～ バンダイは、アパレルショップ「STRICT-G」にて、NEW ERAとのコラボによる「機動戦士ガンダム」コレクションを1月10日から発売する。価格はキャップキーホルダーが2,750円など。 今回販売されるのは、「機動戦士ガンダム」に登場する地球連邦軍、ジオン