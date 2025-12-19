米スポーツサイト「アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は１８日（日本時間１９日）、ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）について、「次のカイル・シュワバーになる可能性を秘めている」と語り、短期契約の可能性に言及した。同氏は、村上の守備について「三塁や一塁を守れるが、決して巧守ではない」と指摘。空振りが