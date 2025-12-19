アイアン・メイデン（Iron Maiden）の結成50周年を記念する公式ビジュアルブック『アイアン・メイデンオフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』が、本日12月19日（金）に河出書房新社より刊行された。本書は、2025年10月に刊行された『Iron Maiden: Infinite Dreams: The Official Visual History』（Thames & Hudson）の日本語翻訳版である。1980年代より世界を熱狂させてきたヘヴィ・メタル・ムーブメントのパイオニアであ