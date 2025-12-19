東京時間10:30現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝22031.00（-82.00-0.37%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4353.70（-10.80-0.25%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 軟調、NY市場は米CPI弱く、一時買いが出るも続かず、時間外でも軟調。東京金はNY金先の弱さが重石