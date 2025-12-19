NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝56.00（+0.19+0.34%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は小幅続伸。米国がまもなくベネズエラに軍事侵攻を開始するとの警戒感が相場を支えた。ベッセント米財務長官が、ロシアに対する追加制裁を準備しており、早ければ来週にも発動すると警告したことも支援要因。ウクライナ和平案について、今週末に米国とロシアの代表団はマイアミで協議すると報道されており