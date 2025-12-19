Ｊ２札幌は１９日、横浜ＦＣに期限付き移籍していたＤＦ福森晃斗（３３）が来季から復帰すると正式に発表した。２０２４年シーズンから横浜ＦＣでプレーしていたが、３年ぶりに札幌のユニホームを着ることになる。福森はクラブを通じ「北海道コンサドーレ札幌に帰ってきました！３年ぶりに赤黒のユニフォームに袖を通すのが楽しみです！１日１日を大事に全身全霊でチームのためにやっていきたいと思いますので、応援よろし