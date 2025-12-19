１８日、烈士公園のメタセコイア並木。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙12月19日】中国湖南省長沙市の烈士公園でメタセコイア並木が紅葉し、穏やかな日差しの中、多くの人が散策を楽しんでいる。１８日、空から見た烈士公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳思汗）１８日、烈士公園で穏やかな時間を過ごす観光客。（長沙＝新華社記者／陳思汗）１８日、烈士公園を散策する観光客。（長沙＝新華社記者／陳思汗）１