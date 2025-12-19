青井氏による視聴率低下NHK出身のフリーアナ・青井実氏（44）が、MCを務めているフジテレビのニュース番組「Live News イット！」（平日3時42分）を来年3月末で退く。フジのMCになってから丸2年。視聴率低迷が理由だが、スカウトした大多亮・元関西テレビ社長（67）が人権侵害問題で4月に退任したことも影響したようだ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】青井アナの奥さん、超美人アナ。黒タイツ