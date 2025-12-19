大麻を所持したとして麻薬取締法違反罪に問われた俳優・清水尋也被告の判決公判が１９日、東京地裁で行われた。宮田祥次裁判官は拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）を言い渡した。起訴内容によると、９月３日、東京都杉並区の自宅で大麻０・３９２グラムを所持したとされる。清水被告は黒いスーツとネクタイに白いマスクをして入廷。判決が言い渡されるとうなずき、その後も裁判官の説諭に対して言葉の一つ一つに