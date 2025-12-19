◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）古馬牝馬で争われるターコイズＳの枠順が１２月１９日、確定した。前走の富士Ｓは５着で、引き続きルメール騎手とコンビを組むウンブライル（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、３枠６番に決定した。今年の京成杯ＡＨで重賞初制覇を飾り、アイルランドＴ・Ｇ２（６着）から中山替わりで巻き返しを狙うホウオウラスカーズ（牝