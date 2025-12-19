江蘇省の南京港竜潭港区。（１１月２６日、ドローンから、南京＝新華社配信／辛一）【新華社北京12月19日】中国各地の港は、年の瀬を迎えても昼夜を分かたず稼働している。貨物の積み下ろしや輸送作業が随所で行われ、新たな発展と質の高い発展に向かう中国経済の活力を映し出している。５日、山東省・日照港コンテナふ頭を出港する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／李大偉）１０日、四川省の宜賓港。（ドローンから、