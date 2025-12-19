アメリカ南部ノースカロライナ州の空港で18日、自動車レース「NASCAR」の元レーサーが所有する小型機が墜落し、7人が死亡しました。ノースカロライナ州の空港で18日、小型機が離陸直後に墜落し炎上しました。地元当局によりますと、搭乗していた7人全員の死亡が確認されたということです。この小型機はアメリカを代表する自動車レース「NASCAR」の元レーサーが所有していたもので、本人と妻、2人の子どもも乗っていたということで