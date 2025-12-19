初めての子育ては、嬉しさと同じくらい不安や戸惑いもあるもの。そんなママたちを「ひとりにしない」ために、豊島区ではパパの育休サポートから子どもの体験支援、居場所づくりまで、家族全体を丸ごと支える取り組みを進めています。「パパもママも、そして子どもたちも孤立させない」。そう語る高際みゆき区長の思いには、子育ての大変さに寄り添い、少しでも心が軽くなるようにという温かな願いが込められています。お話を聞いた