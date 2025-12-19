文部科学省は19日、世界最高の研究水準を目指す「国際卓越研究大学」の候補に東京科学大が選ばれたと発表した。今後、有識者会議の審議結果を基に正式認定し、2026年度から政府の大学ファンド（基金）で支援する。初年度は百数十億円に上る見通し。京都大も候補に選ばれたが、認定は研究体制の強化に向けた計画を最長1年かけて改善した後となる。