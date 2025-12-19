つわぶき賞で３着だった白毛馬マルガ（牝２歳、栗東・須貝）は引き続き武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝とのコンビでデイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京）を視野に調整されることが１９日、分かった。須貝師が明らかにした。須貝師は「オーナーサイドと武豊騎手との協議の結果、大まかな目標として、クイーンＣを本線に考えていくことになりました。前走でああいう差す競馬ができたのは収穫でしたし、改めて広い東京で走