夫に不倫されたら離婚に向けて話し合いをする夫婦が多いと思いますが、わざわざ離婚しなくてもいい状況になることもあるようです。むしろ離婚せずにいるほうが、夫への復讐ができる場合もあるでしょう。今回は、不倫夫と離婚せずに復讐できてスカッとした話をご紹介いたします。子どもにギャン泣きされる夫「夫が不倫したことがわかり、離婚するかどうか迷っていたときに、ちょうど夫の海外赴任が決まったんです。これはラッキーだ