セカンドサイトアナリティカが反落している。１８日の取引終了後に連結決算への移行に伴う２５年１２月期の連結業績予想を発表しており、売上高１４億２０００万円、営業利益１億６０００万円、純利益１億円とした。単独業績予想は売上高１３億７０００万円（前期比２０．１％増）、営業利益１億９０００万円（同１８．８％増）、純利益１億３０００万円（同１１．３％増）を見込んでいたことから、これを下回る見通しであること