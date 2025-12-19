ユニバンスが続伸している。１８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、独立系投資ファンドのＢｅＢｒａｖｅ（東京都港区）の株式保有割合が５．０１％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資及び状況に応じて重要提案行為などを行うこととしており、報告義務発生日は１２月１１日となっている。 出所：MINKABU PRESS