きょう東証スタンダード市場に新規上場した辻・本郷ＩＴコンサルティングは、公開価格と同じ１８５０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時５２分に公開価格を１１３０円（６１．１％）上回る２９８０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS