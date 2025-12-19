ジャパンクラフトホールディングスが続伸している。１８日の取引終了後に、子会社の藤久が保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年６月期第２四半期に投資有価証券売却益約４３００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、２６年６月期業績への影響は、他の要因も含めて修正が必要となった場合には速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS