午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９１、値下がり銘柄数は４４２、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、銀行、機械など。値下がりで目立つのはその他製品、水産・農林、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS