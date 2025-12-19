メラノーマは早期に発見できれば治療の選択肢が広がり、良好な経過が期待できる皮膚がんです。初期段階では普通のほくろやしみと見分けがつきにくいことがありますが、注意深く観察することで特徴的な変化を捉えることができます。ここでは色や形に現れる初期サインと、自覚症状が乏しい理由について解説していきます。 監修医師：本木 智輝（医師）神奈川県川崎市 ナビタスクリニック川崎（皮膚科）勤務 新潟大学卒業