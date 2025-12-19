スキルス胃がんの症状とは？メディカルドック監修医がを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「スキルス胃がんになりやすい人」の特徴はご存知ですか？代表的な症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：丸山 潤（医師）群馬大学医学部卒業。群馬県内の高度救命救急センター救急科及び集中治療科に202