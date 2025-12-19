清水エスパルスは12月19日、『明治安田J１百年構想リーグ』に使用する１st、２nd およびGKユニフォームデザインを発表した。クラブの公式サイトによると、デザインのコンセプトは以下のとおり。「2026年．世界的なフットボールの祭典が行われる年に、Jリーグもまた特別なシーズンを迎える。PUMAはJリーグの歴史が変わる特別な年を記念し、２月から６月にかけて行われる移行期シーズンのために、“HEAT OF FOOTBALL”をPUMA契約